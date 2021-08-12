Доха, , 01:49 — REGNUM В радикальном движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сохраняют приверженность мирному подходу к решению проблем в Афганистане, написал 11 августа официальный представитель политического офиса движения в Катаре Сухейл Шахин на своей странице в Twitter.

Участники террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

Таким образом он прокомментировал переговоры делегации так называемого Исламского Эмирата Афганистан («Талибан», организация, деятельность которой запрещена в РФ) со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым.

«Делегация ИЭА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь заявила о приверженности мирному решению, сказав, что наш приоритет — решать проблемы через переговоры, однако другие стороны не должны создавать препятствия», — написал Шахин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что очередная встреча по мирному урегулированию в Афганистане началась в столице Катара 10 августа. В переговорах участвуют представители России, Китая, США и Пакистана.

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