Волгоград, 12 августа, 2021, 01:49 — ИА Регнум. В Волгоградской области из-за угрозы, вызванной природным пожаром, эвакуировали в пункт временного размещения жителей хутора Каменночерновского. Об этом в ночь на 12 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

34.mchs.gov.ru Природный пожар

По данным МЧС, в настоящее время «угрозы населённым пунктам нет». Тем не менее поскольку в хуторе Каменночерновском продолжается горение в лесном фонде, «на случай ухудшения оперативной обстановки и усиления ветра» руководство региона приняло решение «в превентивных мерах» эвакуировать его жителей в пункт временного размещения.

В тушении пожара в лесном фонде задействовано более 80 человек и 24 единицы техники.

Напомним, что в Волгоградской области действует особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, в государственном заповеднике Мордовии вновь проведут контролируемый отжиг минерализованных полос на протяжении 8 км, так называемый встречный пал.