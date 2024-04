Нью-Йорк, США, 12 августа, 2021, 01:39 — ИА Регнум. Стали известны имена номинантов на премию MTV Video Music Awards, об этом сообщает официальный сайт мероприятия. Церемония вручения MTV VMA состоится 12 сентября в Нью-Йорке, событие примет стадион Barclays Center.

Lou Stejskal Джастин Бибер

Джастин Бибер возглавляет список номинантов этого года с семью, за ним следует Megan Thee Stallion c шестью упоминаниями. Билли Айлиш, выпустившая неделей ранее новый альбом, корейский бойз-бенд BTS, Doja Cat, Drake, Lil Nas X и Оливия Родриго, впервые появившаяся в списке номинантов премии, получили по пять номинаций.

В главной номинации «Лучшее видео года» были названы — «WAP», исполненная Cardi B и Megan Thee Stallion, «Popstar» за авторством DJ Khaled и Drake с Джастином Бибером в главной роли, «Kiss Me More» Doja Cat и SZA, «Bad Habits» Эда Ширана, «Montero (Call Me By Your Name)» Lil Nas X и «Save Your Tears» Weeknd.