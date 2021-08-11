Лос-Анджелес, США, 12 августа, 2021, 01:19 — ИА Регнум. Американский исполнитель Machine Gun Kelly продолжает отдаляться от былого рэп-звучания в пользу рока. Это подтверждает тизер нового сингла под названием «Papercuts», которым артист поделился в своих социальных сетях.

Stefan Brending Репер Machine Gun Kelly

https://twitter.com/machinegunkelly/status/1425516585351991296

Колсон Бейкер опубликовал девятисекундный фрагмент видео предстоящего трека в своем твиттере, сообщив, что премьера состоится уже в ближайшие часы. Machine Gun Kelly также надеется порадовать фанатов яркими визуальными эффектами в новом короткометражном клипе, подтвердив работу с режиссером Коулом Беннетом.

Напомним, что ранее Machine Gun Kelly анонсировал свой новый альбом «Born With Horns», который станет шестым студийником в дискографии артиста. Колсон Бейкер и его сопродюсер Трэвис Баркер сделали парные татуировки в честь релиза.