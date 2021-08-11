Кашира, Московская область, 12 августа, 2021, 01:19 — ИА Регнум. В подмосковной Кашире пожарные ликвидировали открытое горение на площади одна тысяча квадратных метров на территории завода «Тепофол». Об этом в ночь на 12 августа сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области.

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Информация о возгорании в нежилом здании на улице Строительной, 15 поступила в оперативно-дежурную смену в 21:30 мск 11 августа. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что на территории завода «Тепофол» загорелось трёхэтажное кирпичное производственное помещение площадью 100×30 метров. Отмечается, что эвакуация людей из горящего здания была проведена до прибытия пожарных, их количество уточняется.

В 22:40 огонь был локализован на площади 1000 кв. метров. В 22:45 открытое горение было ликвидировано.

О пострадавших в результате пожара не сообщается. В тушении задействовано 48 человек и 14 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжается ликвидация пожара на территории государственного заповедника имени Петра Смидовича «Заповедная Мордовия».