Нью-Йорк, США, 12 августа, 2021, 01:03 — ИА Регнум. Американская исполнительница Фиби Бриджерс, выступающая в жанре инди-фолк, поделилась кавером на известную композицию хард-рок-группы Metallica «Nothing Else Matters», он войдет в специальное переиздание альбома «The Blacklist Metallica». Бриджерс исполнила свою версию песни совместно с Итаном Граской и Тони Бергом, сообщает Pitchfork.

Kreepin Deth Metallica

В интервью ведущему шоу Apple Music 1 Зейну Лоу, Бриджерс сказала: «Было так весело принять в этом участие. Мне кажется, что моя версия звучит почти барочно. Буквально, Джеймс Хетфилд делает всевозможные странные прыжки на октаву и прочее, чего я не могу делать, и у меня практически был подход Билли Эйлиш прямо у микрофона. Я исполняла песню в противоположность им (участникам Metallica), что было действительно забавно».

«The Blacklist Metallica» выйдет 10 сентября. Проект включает в себя каверы на песни из оригинального альбома 1991 года от Weezer, J Balvin, Майли Сайрус, St. Vincent и многих других.