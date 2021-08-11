Нью-Йорк, США, 12 августа, 2021, 00:50 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 августа разнонаправленно. В лидерах роста на фоне позитивных данных по инфляции в США за июль акции промышленных компаний — Dow Jones.

Goldpricenow.org Индекс Dow Jones

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 220,30 пункта (0,30%), до уровня 35 484,97 пункта. S&P 500 также подорожал, но несколько меньше — на 10,95 пункта (0,25%), поднявшись до уровня 4447,70 пункта. Nasdaq к завершению дня понизился на 22,95 пункта (0,16%), до уровня 14 765,14 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,07 (1,57%), до уровня $69,36 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 10 августа разнонаправленно. На этот раз Nasdaq в минусе.

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