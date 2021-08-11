Владикавказ, 12 августа, 2021, 00:37 — ИА Регнум. В Республиканской больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии после ЧП, из-за которого погибли девять человек, установят новую систему подачи кислорода. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Река Терек. Владикавказ

«Имеющуюся систему подачи кислорода в больнице восстановили, она работает в штатном режиме, давление кислорода сейчас в норме, но в целом эксперты сделали вывод, что рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя — она неработоспособна», — сказал врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, работы в больнице начнутся 12 августа, одновременно с поддержанием в рабочем состоянии имеющейся системы. На их завершение потребуется примерно две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в больнице во Владикавказе произошло аварийное отключение системы подачи кислорода. В результате ЧП погибли девять пациентов, находящихся в отделении реанимации. Главного врача медучреждения задержали, ведётся расследование уголовного дела.