Подгорица, 12 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Правительство Черногории и его эксперты готовы поддерживать постоянный контакт с представителями Сербской православной церкви (СПЦ) для того, чтобы текст базового соглашения между СПЦ и черногорским государством был согласован и подписан как можно скорее. Об этом заявил премьер-министр Черногории Здавко Кривокапич 11 августа.

SRBIN.info Здравко Кривокапич

«Я с радостью принял известия от патриарха сербского Порфирия о том, что проект базового соглашения, составленный черногорской стороной, был отправлен членам экспертной комиссии для ознакомления», — написал Кривокапич на своей странице в «Твиттере».

Ранее патриарх сербский Порфирий направил Кривокапичу письмо, в котором проинформировал его о том, что Сербская православная церковь получила исправленный текст базового соглашения, и ее экспертная комиссия выскажет свое мнение о внесенных изменениях, как только закончится сезон отпусков.

Напомним, что премьер Черногории Здравко Кривокапич 27 мая приезжал в Белград для подписания базового соглашения с СПЦ, но в последний момент передумал и заявил о том, что в документ должны быть внесены дополнительные изменения для того, чтобы соглашение полностью соответствовало конституции Черногории.