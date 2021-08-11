Лондон, 12 августа, 2021, 00:21 — ИА Регнум. Британский рок-исполнитель Billy Idol анонсировал выход нового мини-альбома в этом году, представив публике музыкальное видео на композицию «Bitter Taste», ставшую первым синглом. Об этом артист сообщил в своих социальных сетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

https://www.instagram.com/p/CSb8Sq4D0u6/

Новый релиз получил название «The Roadside» и был записан в течение карантина. Текст первой песни мини-альбома был посвящен жестокому событию в жизни артиста: в 1990 году он чуть не лишился жизни в мотоаварии. «Во время пандемии я был предоставлен себе и у меня было много времени, чтобы оглянуться назад и поразмышлять. Мне показалось вполне логичным и естественным написать что-нибудь о моей аварии на мотоцикле. Это было для меня катарсисом, моментом пробуждения. Тогда, на той обочине, я оставил непочтительного молодого Билли и открыл дверь для более внимательного отца и более чувствительного музыканта», — рассказал Billy Idol о том, что его побудило к написанию нового материала.

Новый мини-альбом будет доступен для скачивания со стриминговых сервисов 17 сентября.