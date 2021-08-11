Глава Косово назвала вакцинацию от коронавируса актом патриотизма
Приштина, Сербия, 12 августа, 2021, 00:57 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 11 августа призвала сограждан привиться от коронавируса.
Вьоса Османи
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, обращение Османи было сделано на фоне роста числа зараженных. Политик заявила, что вакцин хватит на всех. При этом уже несколько дней в Приштине невозможно записаться на вакцинацию из-за нехватки талонов.
Растет беспокойство из-за нового варианта вируса, и мы должны приложить больше усилий для вакцинации населения. Для каждого из нас будет патриотическим актом привиться как можно скорее. Ради общего блага, ради нашей безопасности, ради процветания нашего государства, привейтесь все! Мы должны и можем преодолеть любой вирус! Прививайтесь!