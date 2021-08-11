Приштина, Сербия, 12 августа, 2021, 00:57 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 11 августа призвала сограждан привиться от коронавируса.

Вьоса Османи

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, обращение Османи было сделано на фоне роста числа зараженных. Политик заявила, что вакцин хватит на всех. При этом уже несколько дней в Приштине невозможно записаться на вакцинацию из-за нехватки талонов.