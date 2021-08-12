Баку, , 00:18 — REGNUM «В последние дни наблюдаются случаи переброски Арменией, грубо нарушающей положения трехстороннего заявления, личного состава вооруженных сил на территории Азербайджана, где временно размещены миротворческие силы Российской Федерации», — заявило Министерство обороны Азербайджана. Что пишут по этому поводу азербайджанцы в социальных сетях?

Азербайджан и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Ariz : «Все «хорошо», МС РФ там с «миротворческой целью»…»

Amir Ismayilov @AmirDubaisky: «Миротворцы молчат» ай, ай… как я удивлен

Asaf Sadiqli: Если на кухне всех тараканов убили, но одного оставили, значит тараканы все живы …

Magomed: А у Азербайджана есть МИД, или как у соседей? Жириновского заклевали из-за того, что он сказал про власть Азербайджана «диктаторский режим», а тут вопрос реальной безопасности страны, а МИД Азербайджана молчит.

Насими Алекберли: Где русские, там кровь и война.

Ariz : Время придет и наш Народ поймет, что его немного обманули.

Anar Memmedov : Чего еще можно было ожидать от России? Россияне и мир? Где русский, нет мира! Причина, по которой они приехали в Карабах, заключалась в защите сепаратистского террористического армянского народа. Если бы Россия была мирным государством…

@helecavanamazdiyasim: Миллят, просыпайтесь! Хватит думать, что мы что-то там решаем. Что скажет Москва, то и будет.

Ariz: Самая опасная сила — это Народ. И когда наш народ выйдет и потребует своё, тогда, может, что-то изменится.

Toğrul Məngüxan @Togrul_Menguhan: Не выйдет. Даже не думай. «Ильхам все всегда хорошо знает наперед. Ты лучше него?!». Я думаю, сам Ильхам офигевает от этого.

@helecavanamazdiyasim: У всего есть предел. Всё решится в 25 году, я так думаю.

Toğrul Məngüxan @Togrul_Menguhan: В 24 году. Потому что Путин переизберется. Есть вероятность, что русские выйдут против него. Если тот выиграет. А он выиграет. Война будет отвлекающим маневром. Азербайджан в самый раз.

Ariz : Третья война будет, если страны не найдут компромисс, а они не найдут. Все дело времени.

@helecavanamazdiyasim: Угадайте, кто отдаст жизни? Правильно, мы и армяне.

Awsom Parviz @ParvizEleven: Да, паника. Что вы глаза выпучили и кричите «Всё Москва решает», а кто вы думали? Россия — региональная держава… И нравится это кому-то или нет, все значимые действия происходят с ведома такой страны… Так всегда и везде было, и Кавказ не исключение… Но это не значит, что они могут безнаказанно беспределить… В нашей ситуации региональных держав две… И даже если Эрдогана устроит как-то положение дел, предлагаемое Путиным, то он все равно будет отстаивать интересы Азербайджана, иначе народ его снесёт. Турки терпеть такой поворот от него не станут… Это не мы… Завтра хлеб за 20 ман сделают, так мы скажем «ХОРОШО, ЧТО НЕ 30». А Так. Что вы удивляетесь, что власть положила на народ… Когда-то где-то было иначе?

@helecavanamazdiyasim : Мы терпилы, потерпим ещё. Потерпим, когда все проснутся и поймут, что 10 ноября всех обманули.»

Nuri abu PAŞA @BakuIMS: Миротворцы молчат, а железный кулак куда смотрит?

Rashad : Честно, уже достали все эти вопросы, войну зачем начали после 30 лет? — чтобы закончить территориальный спор и периодические смерти наших солдат; что мы видим сейчас? Вроде война закончена и территориальный спор тоже, но в реале ничего не закончено и эти сепаратисты раковая опухоль, и также этот контракт о перемирии тоже не соблюдается со стороны Армении, ни один пункт, который должна соблюдать в основном Армения; плюс они опять не вразумились и творят все, чтобы умерло больше азербайджанцев; у любого нормального человека возникает вопрос зачем вся это операция, если раковую опухоль оперировали только на 75 процентов, а оставшиеся 25 процентов опухоли ещё много времени будет приносить головную боль и пытаться восстановиться при любом удобном раскладе?

Elcin Ehmedov: Алиев подписал документ, в котором говорилось, что ВС Армении должны были уйти с входом МС РФ. И все без разницы. Потом Алиев сказал, что территориальная целостность восстановлена. А как я, простой смертный, знаю, в этом случае территория должна находится под контролем наших ВС и должна быть наша атрибутика (флаг).

Kenan Efendiyev : Вот увидите, как эти миротворцы станут для нас головной болью. Во время войны Россия напрямую не могла вмешиваться, но теперь попросту спровоцируют наших солдат, или намеренно убьют пару русских и обвинят наших. И пошло-поехало, как в Грузии.

T. Ali: Колоссальный масштаб пожаров в Турции, совпавший с наплывом туристов из России, а отсюда и неимоверные проблемы нашего союзника, уж очень похоже на подготовку к провокации в Карабахе…

Dmitriy Matskus: РФ никогда и не где не была гарантом мира

Eldar Eldarov: России невыгдно объединение Нахичивани и Азербайджана и открытие прямого пути в Турцию.

Севиль Алиева: Миротворцы для этого и находятся там! Это и дураку ясно. Пока Россия оккупировала наши земли, мира нам не видать.

Elmar Aleskerov: Мы дали России возможность взять урегулирование этого вопроса, который они сами и затеяли, раз и навсегда, но они (РФ) играют в игры и думают, что могут продолжать свои интрижки и держать Азербайджан и Армению под своим контролем. Они не понимают, что своими действиями потеряли доверие всех трех республик Южного Кавказа, и в их же интересе закрыть этот карабахский вопрос раз и навсегда, чтобы выйти хотя бы на бумаге политически стороной с лозунгом «это мы помирили Армению и Азербайджан», но их имперские амбиции не дают этого понять. И Азербайджан, и Армения уже не те государства из 90-х. Азербайджан имеет неслабую армию по, как минимум, турецким стандартам (2-ой армии НАТО), а Армения вообще на пути интеграции и сближения с Европой. О Грузии вообще молчу, там открытая российская агрессия на грузинские земли, что толкает ее к сотрудничеству с США и Европой. Поэтому, чтобы иметь хоть какой-то престижный вес в регионе, Россия должна быть в первую очередь заинтересована в устранении карабахского вопроса и добросовестного выполнения возлагаемых на нее обязательств.