Приштина, Сербия, 13 августа, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi опубликовало журналистское расследование о спонсировании политической организации сербов «Сербский список» в Косово.

Srpskalista.net Горан Ракич — новый президент Сербского списка по предложению Славко Симича

Отмечается, что большинство членов это партии занимают по крайней мере один пост в государственной системе и Косово, и Албании, а потому получают сразу две заработные платы. Однако сербские политики не спешат сообщить косовскому агентству по борьбе с коррупцией о своих доходах, получаемых из бюджета Сербии, а о своих доходах в Косово не сообщают уже сербскому агентству того же профиля.

Чиновники обязаны указывать все свои доходы в обоих агентствах, однако предпочитают делать это выборочно. Так, глава «Списка» Горан Ракич в апреле 2021 года в декларации за 2020 год сообщил о том, что получал заработную плату в размере тысячи евро в качестве заместителя премьер-министра Косово Авдуллы Хоти, однако не сообщил о доходах, получаемых от сербского государства. Из Белграда Ракич получает плату за работу на посту главы предприятия по предоставлению общественных услуг «Стандарт» в Северной Митровице и посту ассистента Высшей школы экономики в Пече. Суммарно на этих постах он получает 750 евро в месяц.

Представители сербских и косовских гражданских организаций считают причиной данного феномена низкий уровень сотрудничества между косовскими и сербскими агентствами по борьбе с коррупцией.