Приштина, , 12:58 — REGNUM Судебный совет и Прокурорский совет Косово не должны «закрывать глава» за крупные скандалы, вызванные публикацией прослушки разговоров чиновников, компроментирующей совет. Об этом 11 августа сообщила министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу на своей странице в социальной сети Facebook.

Правосудие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Хаджиу отметила, что скандалы в системе правосудия — это тревожный знак, который должен вызвать обеспокоенность соответствующих советов, и подчеркнула, что попытки отгородиться от скандалов не служат ни системе, не правосудию.

В прокурорском и судебном советах в ответ назвали заявление Хаджиу необоснованными и подчеркнули, что некоторые лица, причастные к скандалу, уже отстранены от должности.

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