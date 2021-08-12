Приштина, , 00:59 — REGNUM Премьер-министр Косово и глава партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти выложил на своей странице в социальной сети Facebook видеообращение с призывом к диаспоре.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Политик потребовал от соотечественников, живущих за рубежом, зарегистрироваться и принять участие в местных выборах 17 октября. Срок регистрации на выборы для представителей диаспоры истечет уже 18 августа.

Курти подчеркнул, что голос диаспоры может стать определяющим для развития Косово. «Самоопредение» делает ставку на предстоящие местные выборы, однако до сих пор не представило своих кандидатов на посты глав муниципалитетов.

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