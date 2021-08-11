Тирана, 12 августа, 2021, 00:50 — ИА Регнум. В Албании 11 августа в результате обследования 4201 пациента выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 33 пациента выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

ИА REGNUM Скадарское озеро, Албания

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По данным министерства, всего в Албании выявили 134 487 случаев заражения коронавирусом. 130 503 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2460 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 1271. На стационарном лечении находятся 34 пациента, ни один из них не находится в тяжелом состоянии.

К лету эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. В последние недели наметилась устойчивая тенденция к повторному росту числа активных случаев заражения, однако суточная смертность по-прежнему держится на нулевой отметке. В стране произведено свыше миллиона инъекций вакцины от COVID-19 — то есть свыше четверти населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины.