Кукес, Албания, 12 августа, 2021, 00:42 — ИА Регнум. Сильный дождь 11 августа потушил все лесные пожары на севере Албании — в Кукесе и Тропое. Дождь продолжался более часа.

Горная дорога

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, силы природы помогли одолеть пожары там, где с ними не могли справиться объединенные силы Косово и Албании. Наиболее тяжелой ситуация была на горе Тирра, что над Калимашским горным тоннелем.

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Продолжаются пожары на юге Албании, в окрестностях города-порта Влёра.