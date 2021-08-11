Приштина, Сербия, 12 августа, 2021, 00:10 — ИА Регнум. Министр обороны сепаратистского Косово Арменд Мехай назвал большим достижением его министерства то, что «Силы безопасности Косово» в скором будущем смогут участвовать в военных операциях стран-союзников.

(сс) MrPenguin20 Силы безопасности Косово

«Я очень рад тому, что сегодня на заседании правительства была одобрена инициатива о подписании Соглашения о статусе сил (SOFA) между правительством Косово и правительством Польши, на основании которого «Силы безопасности Косово» смогут участвовать в военных операциях плечо к плечу с военными союзнических стран», — процитировал телеканал «Клан Косово» слова Мехая.

Мехай добавил, что «Силы безопасности Косово» примут участие в операциях американских военных на Ближнем Востоке, а затем и в подобных операциях в Центральной Европе.

Напомним, что ранее парламент сепаратистского Косово принял решение о трансформации «Сил безопасности Косово» в полноценную армию, хотя это противоречит международному праву и резолюции 1244 СБ ООН.