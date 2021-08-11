Приштина, Сербия, 12 августа, 2021, 00:13 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Дельта», в отличие от предыдущих, быстро распространяется среди молодежи.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из 888 косоваров, у которых выявили коронавирус 11 августа, на возрастную группу от 20 до 29 лет приходится 237, от 30 до 39 — 161. Еще 117 носителям меньше 20 лет.

Таким образом, большая часть заразившихся — младше 40. Отметим, что именно эти возрастные группы менее активно вовлекались в вакцинацию, поскольку в условиях дефицита вакцины первыми прививали пожилых людей.