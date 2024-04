Финикс , США, 12 августа, 2021, 00:04 — ИА Регнум. Американская хип-хоп-группа Injury Reserve анонсировала новый альбом «By the Time I Get to Phoenix», который выйдет в свет 15 сентября, выпустив ведущий сингл «Knees». Об этом сообщает портал Pitchfork.

Antonio Rull Рэп

Injury Reserve образовался как трио в 2013 году, когда продюсер Паркер Кори присоединился к рэперам Степе Дж. Гроггсу и Натаниэлю Ричи. Они выпустили свой первый микстейп «Live from the Dentist Office» в 2015 году, за которым последовал микстейп 2016 года «Floss» и их одноименный и пока единственный студийный альбом в 2019 году.

«By the Time I Get to Phoenix» — это первый альбом Injury Reserve с момента смерти Степа Дж. Гроггса в июне 2020 года. Согласно пресс-релизу, запись была в основном закончена до смерти Гроггса.