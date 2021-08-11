Берн, , 23:52 — REGNUM Белорусские госорганы и госкомпании не смогут воспользоваться финансовыми и страховыми услугами Швейцарии. Власти конфедерации также решили ограничить Белоруссию в торговле товарами, которые могут использоваться спецслужбами и производителями табачной продукции.

Новые санкции Швейцарии направлены также против белорусского экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений. Под расширенные швейцарские санкции попала и «Белаэронавигация» — госпредприятие, тесно связанное с белорусским госмонополистом «Белавиа» и авиапарком Александра Лукашенко.

Поводом для расширения швейцарских санкций, как пояснили 11 августа в Берне, является ухудшение состояния прав человека в Белоруссии и отсутствие диалога между руководством постсоветской республики и гражданским обществом.

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