Тирана, 11 августа, 2021, 23:51 — ИА Регнум. В Албании 11 августа зарегистрировали еще одну смерть от огня.

Лесной пожар

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, скончалась 57-летняя Татьяна Хаджиай, муж которой, Андреа, умер еще 3 августа. Женщина поступила в больницу с ожогом 75% поверхности тела.

У пары было двое детей, один из них проходит учебу в Тиране, другой жил с родителями в деревне Асим Зенели. Пожары стали серьезной проблемой для Албании. Причиной быстрого распространения огня стала засуха и высокие температуры, усугубили ситуацию сильные ветра.