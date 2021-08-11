Мурманск, 11 августа, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Доходы Мурманской области от туристической деятельности за два года составили более пяти миллиардов рублей. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«Туризм в Мурманской области стал реальным сектором экономики. Доходы за последние два года выросли и составили более 5 миллиардов рублей. Растет и количество туристов. Так, уже более 250 тысяч гостей в этом году посетили Заполярье. А наш регион вошёл в топ-5 самых популярных направлений по России среди молодёжи», — написал Чибис.

Положительную динамику в развитии туризма губернатор связал с системной работой по развитию инфраструктуры и поддержке предпринимателей. Он отметил, что около трети резидентов Арктики связаны именно со сферой туризма — общий объем инвестиций составит более 28 миллиардов рублей.

«Только в прошлом году федеральные и региональные гранты получили 44 субъекта. Один из них — туроператор «Хибины для Вас», который на полученные 3 миллиона рублей приобрёл современный автомобиль с возможностью перевозки маломобильных пассажиров. Но, безусловно, всегда есть над чем работать — аккредитация гидов, регулирование правил использования маломерных судов, сохранение природы и повышение качества сервиса», — написал глава региона.

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