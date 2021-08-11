Скопье, 11 августа, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Микробиолог Никола Пановски, работник факультета медицины в Скопье, 11 августа заявил в интервью для Telegrafi Maqedoni, что предписанные правительством ограничения должны вступить в действие сейчас же, а не как запланировано — через три недели.

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По словам врача, число зараженных как минимум в три раза выше официального показателя, поскольку тест на коронавирус проходят почти исключительно мигранты, которые не могут вернуться без него на Запад, где они проживают постоянно. Пановски заявил, что вирус в основном распространяется среди молодежи, которая переносит его с легкими симптомами.

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