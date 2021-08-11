* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, 11 августа, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Армейский корпус правительственных сил Афганистана сдался отрядам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе административного центра провинции Кундуз, сообщает 11 августа издание The Washington Post.

Dodmedia.osd.mil Афганистан

По утверждению газеты, несколько сотен афганских военных, оборонявших военную базу возле аэропорта Кундуза, капитулировали и передали талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё вооружение и технику.

Представители местных властей сообщают, что часть афганских военных отошла из аэропорта в горы.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне ухода из Афганистана войск США и их сателлитов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили девять из 34 административных центров страны и продолжают наступление на силы афганского правительства.