Несколько сотен солдат ВС Афганистана сдались талибам* в Кундузе
Кабул, 11 августа, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Армейский корпус правительственных сил Афганистана сдался отрядам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе административного центра провинции Кундуз, сообщает 11 августа издание The Washington Post.
По утверждению газеты, несколько сотен афганских военных, оборонявших военную базу возле аэропорта Кундуза, капитулировали и передали талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё вооружение и технику.
Представители местных властей сообщают, что часть афганских военных отошла из аэропорта в горы.
Как сообщало ИА REGNUM, на фоне ухода из Афганистана войск США и их сателлитов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили девять из 34 административных центров страны и продолжают наступление на силы афганского правительства.