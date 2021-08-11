Скопье, 11 августа, 2021, 23:32 — ИА Регнум. В Северной Македонии 11 августа в результате исследования 5780 образцов выявили 588 новых носителей коронавируса, всего 26 человек были признаны излечившимися. С каждым днем число выявляемых носителей (суточный показатель) увеличивается на сотню, растет число смертей. Новая волна распространения инфекции требует более активного участия граждан в вакцинации.

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В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 159 269 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5521. За сутки умерли восемь человека. За три дня скончались 15 человек — по смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово. С начала пандемии 150 613 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 3135 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение общепита для непривитых граждан.