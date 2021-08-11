Ростов-на-Дону, 11 августа, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Ростовская рэп-группа «Каста» в своих социальных сетях сообщила о новых концертах в следующем году.

Antonio Rull Рэп

https://www.instagram.com/p/CSZo4ROoBya/

Согласно информации на официальной странице коллектива в инстаграме, «Каста» отправится в небольшой североамериканский тур в мае следующего года, в рамках которого посетит Бостон, Нью-Йорк и Чикаго. В 2022 году группа отпразднует свое 25-летие.

Напомним, что 6 августа Ростовская группа выпустила новый полноформатный альбома под названием «Альбомба», ставший шестым в дискографии коллектива.