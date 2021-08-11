Скопье, , 23:28 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 11 августа поблагодарил на своей странице в социальной сети Facebook государства, оказавшие помощь стране в борьбе с пожарами.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что работа системы и координация с международными силами позволили добиться результатов в борьбе с огнем.

Заев высоко оценил роль пожарных, военных, лесничих в борьбе с огнем и поблагодарил Австрию, Словению, Румынию, Болгарию, Сербию, Францию и Черногорию за помощь. В этом контексте премьер-министр подчеркнул важность защиты людей, домой и собственности граждан.

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