Скопье, 11 августа, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 11 августа поблагодарил на своей странице в социальной сети Facebook государства, оказавшие помощь стране в борьбе с пожарами.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что работа системы и координация с международными силами позволили добиться результатов в борьбе с огнем.

Заев высоко оценил роль пожарных, военных, лесничих в борьбе с огнем и поблагодарил Австрию, Словению, Румынию, Болгарию, Сербию, Францию и Черногорию за помощь. В этом контексте премьер-министр подчеркнул важность защиты людей, домой и собственности граждан.