Ярославль, 21 сентября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев недоволен отставкой Алексея Малютина с поста ио мэра Ярославля и назначением на этот пост Владимира Слепцова. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Воробьев

«Нам не нравится Алексей Малютин, но еще больше нам не нравятся методы, которыми его отстранили от власти. Не спросили никого, в том числе и самого Малютина. Я видел его еще утром — он не написал в тот момент заявление об отставке. Решение принято кулуарно, без участия общественности, и даже депутаты муниципалитета узнали об этом в последний момент. Кроме того, избранный мэр Ярославля Евгений Урлашов до сих пор остается мэром. Приговор ему еще не вступил в законную силу, а уже делят его должность. Когда решения принимаются таким образом, власть становится непрозрачной и удаляется от народа. Это неправильно. Мы выступаем за возврат прямых выборов мэра Ярославля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Ярославского обкома КПРФ, депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев.