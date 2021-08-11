Вашингтон, 11 августа, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Трейлер абсурдной комедии «Узники страны призраков» режиссёра Сиона Соно опубликован на сайте YouTube.

nicolas genin Николас Кейдж

В ролике фигурирует Николас Кейдж, сыгравший главного героя — преступника, временно отпущенного из тюрьмы. Также зрителю показали Софию Бутеллу, Ника Кассаветиса, Билла Моусли.

На Кейдже кожаный костюм, который должен взорваться через пять дней, если преступник не вернётся. Его герой едет на поиски молодой женщины, которую играет Бутелла.

Напомним, «Узники страны призраков» для японского режиссёра Соно — первая картира на английском языке. В России премьера фильма состоится 9 сентября 2021 г.