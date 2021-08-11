Лондон, , 23:06 — REGNUM Пять инновационных климатических проектов в Малайзии на сумму £1,4 млн будут профинансированы через программу UK PACT (Партнерство для ускоренного перехода к изменению климата). Об этом сообщает правительство Великобритании на своём официальном сайте 11 августа 2021 г.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Великобритания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Все пять проектов были отобраны во время открытого конкурса заявок на получение грантов в размере от £100 000 до £350 000 каждый. Эти проекты будут продвигать инициативы по низкоуглеродным технологиям и охране природы в Малайзии, одновременно поддерживая улучшение условий жизни маргинализированных общин. Организации, реализующие проекты, и их партнеры будут работать с ключевыми бенефициарами из государственного сектора на национальном, государственном и местном уровнях для наращивания потенциала в ключевых приоритетных областях:

зеленое финансирование : предлагается использовать лидирующую позицию Малайзии в регионе для стимулирования и устранения барьеров для зеленого финансирования за счет улучшения раскрытия информации, повышения прозрачности принятия решений на основе данных о климатических и экологических рисках;

: предлагается использовать лидирующую позицию Малайзии в регионе для стимулирования и устранения барьеров для зеленого финансирования за счет улучшения раскрытия информации, повышения прозрачности принятия решений на основе данных о климатических и экологических рисках; энергия : упрощение перехода Малайзии к зелёной энергетике за счёт инициатив по обеспечению доступа к возобновляемым источникам энергии и её генерации;

: упрощение перехода Малайзии к зелёной энергетике за счёт инициатив по обеспечению доступа к возобновляемым источникам энергии и её генерации; природа : создание благоприятных условий для углеродного финансирования на основе сохранения лесов и биоразнообразия;

: создание благоприятных условий для углеродного финансирования на основе сохранения лесов и биоразнообразия; низкоуглеродное планирование: поддержка интеграции сокращения выбросов углерода и мониторинга землепользования.

Основная задача борьбы с изменением климата Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Британский верховный комиссар в Малайзии Чарльз Хэйтак прокомментировал готовность Великобритании вкладывать деньги в климатические проекты:

«Малайзия — одна из самых экологически разнообразных стран в мире. Мы хотим поддержать переход Малайзии к низкоуглеродной экономике и сокращению выбросов в соответствии с Парижским соглашением, а также сохранить природные ресурсы для будущих поколений. В рамках UK PACT мы надеемся на сотрудничество с Малайзией, чтобы помочь ей в развитии в областях зеленого финансирования, энергетики, природы и низкоуглеродного планирования в соответствии с национальным определяемым вкладом Малайзии в Парижское соглашение».

UK PACT — это флагманская программа стоимостью £70 млн, которая является частью обязательства Великобритании в размере £11,6 млрд по международному климатическому финансированию до 2026 года для решения проблемы изменения климата. Финансирование производится Министерством бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании (BEIS). Через свои гранты UK PACT стремится улучшить потенциал и возможности ключевых государственных, частных и общественных институтов по сокращению выбросов и стимулированию инклюзивного экономического роста в странах-партнерах, включая Малайзию.

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