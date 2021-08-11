Лондон, 11 августа, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Пять инновационных климатических проектов в Малайзии на сумму £1,4 млн будут профинансированы через программу UK PACT (Партнерство для ускоренного перехода к изменению климата). Об этом сообщает правительство Великобритании на своём официальном сайте 11 августа 2021 г.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

Ольга Шклярова ИА REGNUM Великобритания

Все пять проектов были отобраны во время открытого конкурса заявок на получение грантов в размере от £100 000 до £350 000 каждый. Эти проекты будут продвигать инициативы по низкоуглеродным технологиям и охране природы в Малайзии, одновременно поддерживая улучшение условий жизни маргинализированных общин. Организации, реализующие проекты, и их партнеры будут работать с ключевыми бенефициарами из государственного сектора на национальном, государственном и местном уровнях для наращивания потенциала в ключевых приоритетных областях:

зеленое финансирование : предлагается использовать лидирующую позицию Малайзии в регионе для стимулирования и устранения барьеров для зеленого финансирования за счет улучшения раскрытия информации, повышения прозрачности принятия решений на основе данных о климатических и экологических рисках;

: предлагается использовать лидирующую позицию Малайзии в регионе для стимулирования и устранения барьеров для зеленого финансирования за счет улучшения раскрытия информации, повышения прозрачности принятия решений на основе данных о климатических и экологических рисках; энергия : упрощение перехода Малайзии к зелёной энергетике за счёт инициатив по обеспечению доступа к возобновляемым источникам энергии и её генерации;

: упрощение перехода Малайзии к зелёной энергетике за счёт инициатив по обеспечению доступа к возобновляемым источникам энергии и её генерации; природа : создание благоприятных условий для углеродного финансирования на основе сохранения лесов и биоразнообразия;

: создание благоприятных условий для углеродного финансирования на основе сохранения лесов и биоразнообразия; низкоуглеродное планирование: поддержка интеграции сокращения выбросов углерода и мониторинга землепользования.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Основная задача борьбы с изменением климата

Британский верховный комиссар в Малайзии Чарльз Хэйтак прокомментировал готовность Великобритании вкладывать деньги в климатические проекты:

«Малайзия — одна из самых экологически разнообразных стран в мире. Мы хотим поддержать переход Малайзии к низкоуглеродной экономике и сокращению выбросов в соответствии с Парижским соглашением, а также сохранить природные ресурсы для будущих поколений. В рамках UK PACT мы надеемся на сотрудничество с Малайзией, чтобы помочь ей в развитии в областях зеленого финансирования, энергетики, природы и низкоуглеродного планирования в соответствии с национальным определяемым вкладом Малайзии в Парижское соглашение».

UK PACT — это флагманская программа стоимостью £70 млн, которая является частью обязательства Великобритании в размере £11,6 млрд по международному климатическому финансированию до 2026 года для решения проблемы изменения климата. Финансирование производится министерством бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании (BEIS). Через свои гранты UK PACT стремится улучшить потенциал и возможности ключевых государственных, частных и общественных институтов по сокращению выбросов и стимулированию инклюзивного экономического роста в странах-партнерах, включая Малайзию.