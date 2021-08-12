Москва, 12 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Около 600 млн рублей инвестиций привлекли московские стартапы — выпускники программы развития технологического предпринимательства StartHub. Moscow, сообщила 12 августа вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Анна Красноперова Инвестиции

Заместитель мэра рассказала, что компании планируют вложить средства в масштабирование бизнеса. Инвестиции помогли им увеличить выручку, расширить штат сотрудников, а также выйти на рынки других стран.

По словам Сергуниной, в программе StartHub. Moscow приняли участие 100 компаний из разных сфер. Они при поддержке наставников развивали свой бизнес в течение пяти месяцев.

«Большинство из них смогли увеличить выручку. 15 наиболее успешных проектов привлекли инвестиции на общую сумму 580 миллионов рублей», — приводит слова Сергуниной сайт мэра и правительства Москвы.