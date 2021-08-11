Гудаута, Абхазия, 11 августа, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Аварийное отключение электроэнергии в центральном ковидном госпитале Абхазии стало причиной смерти одного из пациентов, подключенного к аппарату ИВЛ, сообщили 11 августа в пресс-службе минздрава республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

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Инцидент произошёл в Гудаутской районной больнице, специализирующейся на пациентах с COVID-19. Из-за скачка напряжения в реанимации аппараты ИВЛ отключились.

Один из пациентов, оставшись без кислорода, умер. Ещё трое больных находятся сейчас в тяжёлом состоянии из-за инцидента. По факту этих трагических событий проводится доследственная проверка.