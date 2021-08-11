Саранск, 11 августа, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён бронзовый призёр Олимпиады в Токио Сергей Емелин. Указ о награждении олимпийцев подписал 11 августа президент России Владимир Путин.

Пресс-служба правительства Мордовии Сергей Емелин

В документе указано, что награда вручается за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Олимпийских играх.

Уточняется, что Сергей Емелин является спортсменом-инструктором спортивной сборной команды РФ по греко-римской борьбе ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Мордовии Артем Здунов подписал указ о награждении Сергея Емелина медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия» за выдающиеся спортивные достижения и прославление региона на международной спортивной арене.

Наставнику спортсмена Николаю Слесареву было присвоено звание «Лауреат Государственной премии Республики Мордовия» за большой личный вклад в подготовку олимпийца.

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