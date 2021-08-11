* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 11 августа, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Представители радикального афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что не будут вести переговоры с властями Афганистана до тех пор, пока президентом страны является Ашраф Гани, сообщают 11 августа западные СМИ со ссылкой на премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

По его словам, это является условием диалога талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с афганским правительством.

«Условие таково: пока там есть Ашраф Гани, мы не будем вести диалог с афганским правительством», — сказал Имран Хан.

При этом премьер-министр Пакистана отметил, что политическое урегулирование конфликта крайне осложнено.

Как сообщало ИА REGNUM, после вывода из Афганистана войск США и их сателлитов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали широкомасштабное наступление и захват контроля над провинциями страны.