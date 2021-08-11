Москва, 11 августа, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Британская электронная группа Morcheeba посетит Россию с концертным туром в сентябре. Об этом сообщают организаторы выступлений.

Музыка

В рамках грядущего тура Morcheeba представят материал со своего последнего альбома «Blackest Blue», вышедший в мае этого года. Выступление в Москве состоится 3 сентября в концертном зале «Главклуб». Группа также посетит Сочи (4 сентября), Екатеринбург (6 сентября) и Санкт-Петербург (8 сентября).

Напомним, что изначально коллектив планировал провести серию российских концертов в 2020 году, однако московское выступление, планировавшееся на июль 2020-го, сначала было перенесено на июнь 2021-го, а затем и вовсе поменяло площадку.