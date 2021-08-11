Вашингтон, 11 августа, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Представители актёра Дэвида Швиммера высказались относительно слухов о его романе с коллегой Дженнифер Энистон. Об этом 11 августа пишет издание BuzzFeed.

Цитата из т/с «Друзья». 1994. США Дэвид Швиммер в Роли Росса

Представитель Швиммера опроверг слухи. Он назвал сообщения о романе актёров «не соответствующими действительности».

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что коллеги по сериалу «Друзья» начали встречаться после съёмок в спецэпизоде Friends: The Reunion. В выпуске актёры также признались, что первое время испытывали друг к другу симпатию.