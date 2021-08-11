Киев, 11 августа 2021, 22:23 — REGNUM Ряд украинских артистов отказались выступать 24 августа на посвящённом дню независимости Украины концерте, сообщает Украина.ру.
По словам режиссёра мероприятия Екатерины Царик, не будут выступать артисты из групп «Вторая река», «Антитела» и Onuka. Также отказался от участия вокалист группы «Плач Еремии» Тарас Чубай. Все эти музыканты не захотели выступать бесплатно, так как концерт благотворительный.
Что касается Green Grey, то Мурика выложил в интернет видеообращения «по языковому закону», шокировав организаторов.
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