Киев, , 22:23 — REGNUM Ряд украинских артистов отказались выступать 24 августа на посвящённом дню независимости Украины концерте, сообщает Украина.ру.

Счет денег Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж Анатолий Солин. 1986. СССР

По словам режиссёра мероприятия Екатерины Царик, не будут выступать артисты из групп «Вторая река», «Антитела» и Onuka. Также отказался от участия вокалист группы «Плач Еремии» Тарас Чубай. Все эти музыканты не захотели выступать бесплатно, так как концерт благотворительный.

Что касается Green Grey, то Мурика выложил в интернет видеообращения «по языковому закону», шокировав организаторов.

Царик «Нам показалось это очень некорректным в отношении этого праздника, поэтому нам пришлось расстаться на этот праздник».

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