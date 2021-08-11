Architects отложили свой тур по Великобритании в поддержку нового альбома
Брайтон, Великобритания, 11 августа, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Британская металкор-группа Architects отложила свой тур по Великобритании. Об этом коллектив сообщил в своих социальных сетях.
https://twitter.com/Architectsuk/status/1425366641311944704
Группа из Брайтона должна была отправиться в тур в феврале следующего года в поддержку своего девятого альбома «For Those That Wish To Exist», который вышел в минувшем феврале. Architects подтвердили, что их шоу теперь состоятся в начале мая 2022 года. Группа также добавила несколько концертов на территории Германии.
Отметим, что в конце этого месяца группа появится на сцене лондонского фестиваля ALT+LDN.
Architects — британскаяметалкор-группа. Была сформирована в2004 годув Брайтоне, Великобритания. Группа известна своим агрессивным и эмоциональным вокалом, переплетающимся с динамичными гитарными партиями. За карьеру выпустила 9 полноформатных и один мини-альбом.