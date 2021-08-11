Сургутский район, Югра, 11 августа, 2021, 22:08 — ИА Регнум. В Югре вынесен приговор гражданину, который убил знакомого за пролитый компот. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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Следствием и судом установлено, что ночью 28 сентября 2020 года в одном из домов села Сытомино Сургутского района между 42-летним подсудимым и 53-летним потерпевшим вспыхнул конфликт из-за пролитого на ногу компота. Дискуссия двух пьяных мужчин завершилась дракой, в ходе которой обвиняемый взял со стола кухонный нож и нанёс потерпевшему не менее шести ударов в область шеи и других частей тела. Раненый гражданин скончался на месте.

Злоумышленник признал свою вину. Суд приговорил его по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство») к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.