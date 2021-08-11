Вашингтон, 11 августа, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Официальный Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) советует беременным женщинам вакцинироваться от COVID-19, так как исследования не выявили повышения риска выкидыша, сообщает 11 августа Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

В CDC заявили, что исследования не выявили никаких опасений по поводу безопасности беременных. Таким образом, беременным порекомендовали три вакцины, одобренные для чрезвычайного использования, — Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Напомним, что ранее этот медицинский регулятор не рекомендовал беременным женщинам вакцинироваться.