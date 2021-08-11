Москва, 11 августа, 2021, 22:23 — ИА Регнум. В Сети опубликован трейлер фильма «#ХОЧУВИГРУ». Ролик доступен на YouTube-канале «Наше кино» с 11 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тимур Бекмамбетов

Фильм снят в жанре триллера, где все события происходят на экране смартфонов и компьютеров. Режиссёром фильма выступила Анна Зайцева, а одним из продюсеров ленты стал Тимур Бекмамбетов.

Добавим, что по сюжету фильма главная героиня, девочка-подросток, пытается разобраться в смерти младшей сестры, которая накануне самоубийства вступила в таинственную группу в соцсетях. Премьера киноленты «#ХОЧУВИГРУ» запланирована на 18 ноября 2021 года.