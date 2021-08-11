Вашингтон, 11 августа, 2021, 22:22 — ИА Регнум. В Instagram доступна новая функция под названием Limits. Об этом 11 августа сообщает портал MediaLeaks.

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По данным портала, с помощью функции пользователи смогут ограничивать негативные комментарии и сообщения. Таким образом, разработчики хотят противостоять травле в интернете: «…это следующий шаг в нашей постоянной борьбе с расизмом и ненавистническими высказываниями на нашей платформе», — объясняет глава отдела политики Facebook Australia Миа Гарлик.

ИА REGNUM напоминает, что о подготовке функции Limits стало известно ещё в апреле 2021 года. Однако опция стала доступна для всех пользователей Instagram лишь 11 августа.