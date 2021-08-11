Москва, 11 августа, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Игру Loop Hero от российской студии Four Quarters ожидает релиз на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом сообщается 11 августа на YouTube-канале издательства Devolver Digital.

Скриншот с YouTube Loop Hero

Релиз на новой платформе ожидается в 2021 году — точная дата пока неизвестна. Напомним, что на PC игра вышла 4 марта.

В Loop Hero игроки должны расставлять на пути своего персонажа противников, здания и различные сокровища, чтобы он набирался опыта. Проект получил высокие оценки как от геймеров, так и от профильной прессы.