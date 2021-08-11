Вашингтон, 11 августа, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Ведущие благотворительные организации по борьбе с домашним насилием раскритиковали два крупных европейских кинофестиваля чествование американского актера Джонни Деппа, сообщает 11 августа BBC.

Bielbienneboy Джонни Депп

Депп приглашен на кинофестиваль в Карловых Варах в конце этого месяца. Он также должен получить награду Donostia на кинофестивале в Сан-Себастьяне в сентябре.

Федерация помощи женщинам заявила, что это неуважительно по отношению к жертвам насилия, а также, что награды якобы вводят в заблуждение и оскорбляют.

Напомним, что 9 августа кинофестиваль в Сан-Себастьяне на севере Испании объявил, что 22 сентября Депп получит высшую почетную награду. Жюри считает Деппа одним из самых талантливых и разносторонних актеров современного кино, который известен тем, что играет почти всегда неудачников.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Хёрд обвинила актера в насилии.