Лондон, 11 августа, 2021, 21:41 — ИА Регнум. За последние сутки на территории Британии заражение коронавирусом было выявлено более чем у 29 тыс. человек, сообщает 11 августа правительство страны.

Pixabay.com Коронавирус

По информации британского кабмина, заражение COVID-19 было зафиксировано у 29 612 человек.

Кроме того, за 24 часа скончались 104 пациента с диагнозом COVID-19.

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило в Британии 6,1 млн, из которых 130 607 привели к смерти пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил о вакцинации 75% взрослого населения страны.