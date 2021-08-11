Вашингтон, 11 августа, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Американские актёры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер встречаются. Об этом 11 августа сообщило издание The Sun, ссылаясь на свой источник.

Сериал «Друзья»

По данным СМИ, после встречи актёров для съёмок в спецэпизоде Friends: The Reunion «воспоминания о прошлом пробудили чувства у них обоих». «Они начали переписываться сразу после съемок, и буквально в прошлом месяце Дэвид вылетел из своего дома в Нью-Йорке, чтобы увидеть Джен в Лос-Анджелесе», — говорит инсайдер.

ИА REGNUM напоминает, что в специальном выпуске Friends: The Reunion Дэвид Швиммер признался, что во время съёмок первого сезона сериала «Друзья» был влюблён в Дженнифер Энистон. На что актриса заявила, что эти чувства были взаимными.