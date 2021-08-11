Берн, , 21:36 — REGNUM Об ужесточении санкций в отношении Белоруссии 11 августа сообщил Федеральный совет Швейцарии.

Белорусская калийная компания Belpc.by

«Они включают контроль за торговлей определёнными товарами и ограничения в финансовом секторе», — пояснили в правительстве. Санкции начали действовать сегодня, 11 августа, с 18:00 (время местное). Швейцарские власти пояснили, что таким образом последовали за ЕС, который в июне 2021 года ввёл новые санкции против Белоруссии.

Торговля

Под них подпадают товары, «которые могут использовать с целью наблюдения или перехвата интернет‑ и телефонной связи». Также под них подпадают калийные удобрения, нефтепродукты и товары, используемыми для производства табачной продукции.

Финансы

Эти санкции ограничивают «предоставление и торговлю финансовыми инструментами», а также «предоставление кредитов и услуг по страхованию или перестрахованию белорусскому правительству и другим государственным органам и учреждениям».

Под них также подпала «Белаэронавигация» — предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения.

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